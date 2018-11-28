В ООН призвали не прекращать усилия по мирному урегулированию в Афганистане

ЖЕНЕВА, 28 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает не прекращать усилия по мирному урегулированию в Афганистане и не упустить возможность проведения прямых переговоров между Кабулом и движением Талибан, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ди Карло, выступая в среду на международной министерской конференции по Афганистану в Женеве.

"Пока мы говорим, мы можем получить редкую возможность продвинуться в сторону прямых мирных переговоров между правительством Афганистана и движением Талибан. Мы не должны ее упускать", — сказала она.

По ее словам, сегодня как никогда необходимо политическое урегулирование ситуации в Афганистане, основанное на широком консенсусе всего афганского общества.

"Мы приветствуем недавние мирные усилия, в том числе предложение правительства на переговоры без предварительных условий, а также народный мирный марш и беспрецедентное прекращение огня в июне. Мы также приветствуем инициативы различных государств ООН в поддержку мира", — отметила ди Карло.

Он добавила, что одними из ключевых факторов мира и процветания в Афганистане является поддержка соседних региональных стран, которые не должны прекращать усилия по достижению урегулирования.

Ди Карло также выразила надежду на то, что Афганистан и другие участники женевской встречи примут по ее итогам Женевскую рамочную программу взаимной подотчетности, в которой будут определены приоритеты реформ для страны на ближайшие два года.

В Женеве 27 и 28 ноября проходит международная министерская конференция по Афганистану. Встреча посвящена вопросам международного содействия процессу национального примирения в Афганистане, обзору реализации афганским правительством программы реформ и поддержке региональных экономических инициатив, ориентированных на Афганистан. Представители Кабула должны в ходе встреч рассказать о прогрессе в осуществлении реформ, в том числе в области продовольственной безопасности, миграции и экономике.