В Крыму не исключили, что Порошенко постигнет судьба Януковича

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Спикер крымского парламента Владимир Константинов не исключает, что президенту Украины Петру Порошенко предстоит спешно покидать страну, так же, как и его предшественнику Виктору Януковичу.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Официально президентская гонка стартует 31 декабря 2018 года.

"Для Порошенко выборы — это катастрофа политическая и катастрофа личная. Поэтому он всеми возможными способами пытается эту катастрофу избежать. Страна идет к коллапсу. Там пахнет майданом, и вполне возможно, что Порошенко покинет страну по примеру Януковича, заранее в целях безопасности, потому что вопрос жизни будет стоять на повестке дня, так как там очень много оружия на руках. Это все вполне реалистичные сценарии", — сказал журналистам Константинов.

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