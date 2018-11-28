Одесская область приводит в готовность ПВО из-за военного положения

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Глава одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что в связи с введением на Украине военного положения, был принят ряд мер, в том числе приведение в режим готовности противовоздушной обороны.

"Есть определенный перечень действий. Среди них – усиление мер по информационной и кибербезопасности. Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы", — приводит слова Степанова пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Спепанов отметил, что в области делается все возможное, чтобы военное положение не отразилось на жизни рядовых граждан. Он пообещал, что если не будет открытого вторжения, то никакого ограничения гражданских прав не произойдет. "Оснований для паники нет", — добавил Степанов.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. На фоне инцидента в среду Киев на 30 дней ввел военное положение в 10 из 24 областей страны. Оно касается Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.