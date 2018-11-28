В Китае 22 человека погибли из-за взрыва вблизи химзавода

ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Не менее 22 человек погибли, ещё 22 ранены в результате взрыва вблизи химзавода в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая, говорится в сообщении администрации города.

Инцидент произошёл в ночь на среду в 0.41 (вторник 19.41 мск) по местному времени вблизи химзавода в районе Цяодун.

По данным властей, уже подтверждена гибель 22 человек, ещё 22 госпитализированы.

Сообщается, что в результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Поисково-спасательные работы по-прежнему продолжаются, причины ЧП выясняются.