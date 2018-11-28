В Эквадоре началось расследование против вице-президента

МЕХИКО, 28 ноя – РИА Новости. Исполняющая обязанности генерального прокурора Эквадора Рут Паласиос сообщила во вторник о начале предварительного расследования в отношении вице-президента страны Марии Алехандры Викуньи по делу о взятках.

Как сообщает портал Comercio, речь идет о периоде 2011-2013 годов, когда Викунья занимала пост депутата Национальной ассамблеи. Согласно показаниям ее бывшего помощника, он якобы платил ей деньги за назначение на посты. Размер платежей в месяц составлял от 300 до 1,4 тысячи долларов.

На пост эквадорского вице-президента Викунья была назначена в январе вместо Хорхе Гласа, потерявшего должность в октябре 2017 года из-за коррупционного скандала. Затем он был осужден. Обязанности вице-президента еще в октябре прошлого года были возложены на Викунью.