В Ливане раскрыли подробности переговоров о военной помощи от России

БЕЙРУТ, 28 ноя — РИА Новости. Советник премьер-министра Ливана Джордж Шаабан пояснил ситуацию с получением Бейрутом военной помощи от России, отметив, что задержка была связана с решением передать ее не в минобороны, а министерству внутренних дел.

Одна из крупных ливанских газет "Аль-Ахбар" ранее написала, что Ливан якобы отказался принять партию боеприпасов от России — миллионы патронов для автоматов Калашникова. Пресс-служба исполняющего обязанности премьера Саада Харири во вторник заявила, что эта новость абсолютно не соответствует действительности: российской стороне было передано согласие на получение помощи.

Советник премьер-министра Ливана пояснил ситуацию ливанскому телеканалу MTV.

"В январе мы получили уведомление от командования ливанской армии, что оно не нуждается в российской помощи. Премьер-министр Харири поручил мне перевести помощь министерству внутренних дел. Я попросил этого у России, но 10 дней назад я был проинформирован, что невозможно перевести помощь", — цитирует слова советника ливанский телеканал MTV.

Шаабан объяснил, что как только был получен ответ от России о невозможности перевода помощи в другое министерство, ливанское правительство уведомило российскую сторону, что в таком случае министерство обороны Ливана примет помощь и передаст ее МВД.

Сообщение газеты о якобы отказе принять помощь было опубликовано в День независимости Ливана, 22 ноября. По данным СМИ, ливанская сторона отказалась от помощи, так как калибр боеприпасов, предложенный российскими военными, не соответствует стандартам ливанских сил, которые ориентированы на вооружение НАТО. В новости было указано, что предложение от российской стороны поступило еще в начале года, однако отказ был передан около месяца назад.