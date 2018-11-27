Нападение акулы на подводного охотника сняли на видео

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Нападение акулы на подводного охотника у берегов Багамских островов сняли на видео. Ролик размещен на YouTube.

На записи видно, как двухметровая хищница подплыла к 29-летнему Уиллу Краузе и схватила его за голову.

Друзья помогли молодому человеку подняться на борт лодки и перевязали ему голову. Врачи диагностировали у Краузе черепно-мозговую травму.

"Единственное, что я действительно запомнил в тот момент под водой, был звук — звук хруста моей головы. Крайне неприятный звук", — рассказал Краузе журналистам Evening Standard.