Эксперты посчитали, сколько заработают отели Буэнос-Айреса во время G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноя — РИА Новости. Более 8 тысяч человек прибудет на саммит G20 в Буэнос-Айрес 30 ноября — 1 декабря и оставят в отелях и ресторанах города более 220 миллионов аргентинских песо (или 5,8 миллиона долларов), полагают в Центре по исследованию городского малого и среднего бизнеса (Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva, CIPBA).

Согласно исследованию, "отели получат доход примерно в 200 миллионов песо (5,1 миллиона долларов) во время саммита, в то время как ресторанный бизнес добавит в копилку города 28 миллионов песо (716,5 тысячи долларов)".

Организация отмечает, что проведение форума даст Буэнос-Айресу гораздо больший эффект за счет новых инвестиционных и экспортных возможностей, которые появятся у страны после саммита.