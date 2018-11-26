В Британии оппозиция потребовала от Мэй теледебатов по соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидеры британских оппозиционных партий высказали готовность наравне с главой лейбористов Джереми Корбиным принять участие в прямых теледебатах с премьером Терезой Мэй и обсудить недостатки согласованного ее правительством с Брюсселем соглашения о Brexit.
"Корбин был бы счастлив принять участие в прямых дебатах с Терезой Мэй и обсудить ее неумело состряпанную сделку по Brexit, а также будущее нашей экономики", — заявил журналистам официальный представитель Лейбористской партии.
В свою очередь лидер либерал-демократов Винс Кейбл потребовал допустить до дебатов и его.
Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен ранее вызывала Мэй на дебаты, и в понедельник ее партия подтвердила, что лидер продолжит настаивать на этом.
"На любых теледебатах по Brexit должны быть представлены все партии из британского парламента. Сторонник единства с Европой, притворяющийся сторонником выхода из ЕС и спорящий со сторонником выхода из ЕС, притворяющимся сторонником единства – что может быть хуже такой картины", — написал в Twitter представитель партии шотландских националистов Стюарт Макдоналд.
Даже партия "зеленых", у которой в парламенте всего одно место, потребовала участия в дебатах.
Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране. Мэй в понедельник выступила в палате общин и призвала депутатов поддержать внесенные ею ранее в парламент соглашение с ЕС о Brexit и сопровождающие его документы.
В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. В воскресенье Лондон и Брюссель заявили, что окончательно согласовали текст соглашения и изменению он не подлежит. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии.
Из-за отсутствия поддержки со стороны оппозиции кабинет министров проведет консультации с руководством лейбористов. При этом сами лейбористы уже несколько раз категорично заявляли, что проголосуют против соглашения. Первая такая встреча запланирована на вечер понедельника, ее проведет глава канцелярии правительства Дэвид Лидингтон. О планах дальнейших консультаций пока неизвестно.