В Британии оппозиция потребовала от Мэй теледебатов по соглашению о Brexit

ЛОНДОН, 26 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидеры британских оппозиционных партий высказали готовность наравне с главой лейбористов Джереми Корбиным принять участие в прямых теледебатах с премьером Терезой Мэй и обсудить недостатки согласованного ее правительством с Брюсселем соглашения о Brexit.

В понедельник сразу несколько политиков, ранее критиковавших Мэй и ее план, заявили, что хотели бы проведения таких дебатов. Возможность таких дебатов не исключала сама Мэй, заявившая, что хотела бы провести встречу "лицом к лицу" с лидером оппозиции Корбиным на одном из телеканалов "в вечерний прайм-тайм". Ранее Мэй подвергалась критике, за то, что не стала участвовать в теледебатах перед парламентскими выборами в 2017 году.

"Корбин был бы счастлив принять участие в прямых дебатах с Терезой Мэй и обсудить ее неумело состряпанную сделку по Brexit, а также будущее нашей экономики", — заявил журналистам официальный представитель Лейбористской партии.

В свою очередь лидер либерал-демократов Винс Кейбл потребовал допустить до дебатов и его.

"Мэй заявила, что хочет открытых дебатов по ее сделке. Но такие дебаты не могут проводиться лишь с участием двух с комфортом договаривающихся друг с другом сторонников Brexit. Я брошу вызов им двоим (и Мэй, и Корбину) и буду спорить в интересах (приостановки Brexit)", — написал в Twitter Кейбл, объяснив свое решение тем, что ни консерваторы, ни лейбористы не выступают за проведение повторного референдума по выходу страны из ЕС.

Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен ранее вызывала Мэй на дебаты, и в понедельник ее партия подтвердила, что лидер продолжит настаивать на этом.

"На любых теледебатах по Brexit должны быть представлены все партии из британского парламента. Сторонник единства с Европой, притворяющийся сторонником выхода из ЕС и спорящий со сторонником выхода из ЕС, притворяющимся сторонником единства – что может быть хуже такой картины", — написал в Twitter представитель партии шотландских националистов Стюарт Макдоналд.

Даже партия "зеленых", у которой в парламенте всего одно место, потребовала участия в дебатах.

"Рада узнать, что премьер решила обратиться к людям и обсудить ее сделку через дебаты. Но для обсуждения нашего общего будущего и для сохранения подобия демократии, на дебатах должны быть представлены сторонники разных взглядов. Дебаты должны быть многопартийными", — заявила журналистам единственный парламентарий от "зеленых" Каролайн Лукас.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране. Мэй в понедельник выступила в палате общин и призвала депутатов поддержать внесенные ею ранее в парламент соглашение с ЕС о Brexit и сопровождающие его документы.

В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. В воскресенье Лондон и Брюссель заявили, что окончательно согласовали текст соглашения и изменению он не подлежит. Перед подписанием документ должен рассмотреть парламент страны, но оппозиционные партии уже заявили, что не поддержат проект. Значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии.

Итоговое голосование может состояться на второй неделе следующего месяца, предположительно, 12 декабря, подтвердил ранее РИА Новости источник в аппарате палаты общин. Накануне Мэй заявляла об уверенности в том, что документ будет ратифицирован до рождественских каникул.

Из-за отсутствия поддержки со стороны оппозиции кабинет министров проведет консультации с руководством лейбористов. При этом сами лейбористы уже несколько раз категорично заявляли, что проголосуют против соглашения. Первая такая встреча запланирована на вечер понедельника, ее проведет глава канцелярии правительства Дэвид Лидингтон. О планах дальнейших консультаций пока неизвестно.