В МИД рассказали, кому в США выгоден развал ДРСМД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Очевидный бенефициар развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) — военно-промышленный комплекс США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Помимо получения масштабных внутригосударственных военных заказов, расчет также и на расширение международного рынка сбыта, в том числе за счет подрыва конкурентного потенциала российских оборонных предприятий", — уточнил он на брифинге.
Договор о ракетах
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
Москва заявила, что ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.