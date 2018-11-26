В МИД рассказали, кому в США выгоден развал ДРСМД

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Очевидный бенефициар развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) — военно-промышленный комплекс США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Помимо получения масштабных внутригосударственных военных заказов, расчет также и на расширение международного рынка сбыта, в том числе за счет подрыва конкурентного потенциала российских оборонных предприятий", — уточнил он на брифинге.

Договор о ракетах

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по его мнению, его не соблюдает.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Москва заявила, что ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", а это запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.