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Эксперт прокомментировал влияние скандала на отношения Москвы и Лондона

Сюжет:
Скандал вокруг Integrity Initiative (24)
(обновлено: 16:01 25.11.2018)
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© Flickr / Matt From LondonФорин-офис в Лондоне. Архивное фотоФорин-офис в Лондоне. Архивное фото
© Flickr / Matt From London

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ситуация с обнаружением документов о деятельности проекта Integrity Initiative не скажется серьезно на отношениях Москвы и Лондона, уже находящихся в исторически низкой точке, считает доцент социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Те еще тролли. Кому Британия платит за "противодействие России"

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

"Я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на российско-британские отношения, потому что они и так уже находятся в крайне низкой исторической точке. Что-то должно быть очень серьезное, чтобы ухудшить их еще больше. Это просто добавится к тому перечню претензий, которые имеются у стран друг к другу", — сказал Каневский РИА Новости.

Активист группы Anonymous. Архивное фото
© AFP 2018 / Rahman Roslan
Эксперт назвал скандал с Integrity Initiative сильным ударом по Западу

Он также полагает, что не стоит ждать каких-либо объяснений со стороны Лондона из-за обнаружения документов о деятельности проекта Integrity Initiative.

"Не стоит ждать каких-то объяснений (от Лондона). Тот же Европейский союз никогда не скрывал, что ведет борьбу по раскрытию российских фейковых новостей", — добавил эксперт. Он напомнил, что в самом Евросоюзе есть Stratcom — группа, которая в Брюсселе борется с "российской пропагандой".

Памятник Филопаппу в центре Афин в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Дарья Буймова
Политолог заявил, что Запад ведет гибридную войну не только против России

По словам Каневского, ситуация с проектом Integrity Initiative не станет решающим фактором в переговорах ЕС и Великобритании по Brexit.

"Что касается отношений Британии со странами Евросоюза: не думаю, что это станет решающим фактором в тех же переговорах по Brexit. Евросоюз считает, что соглашение достигнуто. С другой стороны, в Великобритании до окончательного решения еще далеко, истеблишмент слишком расколот по вопросу выхода из ЕС. Евросоюз не заинтересован, чтобы Британия выходила без сделки — не раз говорили об этом самые высокопоставленные лица в Евросоюза, что это нанесет урон как Великобритании, так и Евросоюзу. Поэтому я не думаю, что они зацепятся за эту историю и предъявлять какие-то новые требования (Лондону)", — добавил эксперт.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил в Twitter, что остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit). В рамках саммита 25 ноября лидеры 27 стран ЕС одобрили договоренности о Brexit и провели встречу с премьером Великобритании Терезой Мэй.

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