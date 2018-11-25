Поклонская прокомментировала действия ВМС Украины в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская осудила действия украинских властей, которые пошли на очередную провокацию с использованием военных кораблей у берегов Крыма.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются несколько часов, ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Очередная неудачная провокация и абсолютное нежелание выстраивать нормальные добрососедские отношения", — сказала РИА Новости Поклонская, ранее занимавшая пост прокурора Крыма.