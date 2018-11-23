МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информация хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб против России разоблачает подрывную деятельность правительства Великобритании в отношении РФ и других стран, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.
"Мы сейчас имеем дело с очень неприятной ситуацией для британского правительства, когда начинается разоблачение ее подрывной деятельности против других стран", — подчеркнул Михайлов.
"Британия всегда рассматривала нашу страну как сферу своих интересов. Мы должны прекрасно понимать, что деятельность ее британских спецслужб направлена на подрыв обстановки в России, опорой (для них) являются деятели, которые по своим взглядам соответствуют такого рода установкам", — сказал Михайлов.