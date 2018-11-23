МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Информация хакеров Anonymous о действиях британских спецслужб против России разоблачает подрывную деятельность правительства Великобритании в отношении РФ и других стран, заявил РИА Новости член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Группировка хакеров Anonymous заявила об обнаружении документов, проливающих свет на деятельность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовал Лондон для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Как сообщается на сайте Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто работал на этот проект, числятся финансист Уильям Браудер и Владимир Ашурков, сподвижник Алексея Навального.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров.

По словам Михайлова, сейчас на поверхность "вылезают белые нитки, которыми шьется британская пропаганда". "А за этими белыми нитками вытаскиваются уши британских специальных служб с очень четкими установками, идущими сверху, ведь спецслужбы не определяют для себя стратегию работы — это делает правительство", — отметил эксперт.

"Мы сейчас имеем дело с очень неприятной ситуацией для британского правительства, когда начинается разоблачение ее подрывной деятельности против других стран", — подчеркнул Михайлов.

"Британия всегда рассматривала нашу страну как сферу своих интересов. Мы должны прекрасно понимать, что деятельность ее британских спецслужб направлена на подрыв обстановки в России, опорой (для них) являются деятели, которые по своим взглядам соответствуют такого рода установкам", — сказал Михайлов.