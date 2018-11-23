МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посольство России передало в МИД Литвы ноту по поводу неудовлетворительной ситуации с захоронениями советских воинов, ожидает от Вильнюса шаги по урегулированию сложившейся тупиковой ситуации, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Складывается впечатление, что вместо того, чтобы искать выход из сложившегося положения, в том числе путем завершения переговоров и подписания соглашения о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, к чему неоднократно призывала российская сторона, Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации. В этой важной для двусторонних отношений сфере будем продолжать действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории Российской Федерации. Соответствующая нота на этот счет была передана сегодня нашим посольством в МИД Литвы", — подчеркнули в МИД РФ.
Подчеркивается, что в Москве ожидают от Вильнюса "конкретных, деполитизированных шагов по разблокированию созданной им тупиковой ситуации".