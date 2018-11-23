МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посольство России передало в МИД Литвы ноту по поводу неудовлетворительной ситуации с захоронениями советских воинов, ожидает от Вильнюса шаги по урегулированию сложившейся тупиковой ситуации, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Крайне обеспокоены деструктивными действиями литовских властей, которые фактически привели к блокировке ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов. Особое неприятие вызывают попытки департамента культурного наследия при министерстве культуры Литвы навязать нам установку на мемориальных объектах так называемых "информационных табличек", текст которых основывается на искаженной трактовке освободительной роли Советской Армии и итогов Второй мировой войны", — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Складывается впечатление, что вместо того, чтобы искать выход из сложившегося положения, в том числе путем завершения переговоров и подписания соглашения о местах захоронения военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, к чему неоднократно призывала российская сторона, Вильнюс сознательно идет на обострение ситуации. В этой важной для двусторонних отношений сфере будем продолжать действовать на основе принципа взаимности, в том числе применительно к литовской мемориальной активности на территории Российской Федерации. Соответствующая нота на этот счет была передана сегодня нашим посольством в МИД Литвы", — подчеркнули в МИД РФ.

Подчеркивается, что в Москве ожидают от Вильнюса "конкретных, деполитизированных шагов по разблокированию созданной им тупиковой ситуации".