Парламент Молдавии одобрил отставку главы Нацбанка

КИШИНЕВ, 23 ноя — РИА Новости. Молдавские депутаты на заседании в пятницу одобрили отставку Сергея Чокли с поста председателя Национального банка республики, сообщила пресс-служба парламента.

"Парламент на сегодняшнем заседании рассмотрел и одобрил отставку Сергея Чокли с поста председателя Национального банка Молдавии и констатировал, что эта должность будет вакантна с 30 ноября", — говорится в сообщении.

Чокля объявил о своей отставке с должности президента Нацбанка 20 ноября По его словам, решение об отставке принято "из личных соображений". Чокля был назначен парламентом на пост главы Нацбанка Молдавии в марте 2016 года. Он должен был исполнять обязанности в течение семи лет.