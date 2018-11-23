Лавров обсудил с президентом Ирака двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу в Риме обсудил с новым президентом Ирака Бархамом Салехом вопросы двустороннего сотрудничества стран, а также международную повестку дня, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака, непреложности разрешения всех внутрииракских проблем и противоречий самими иракцами в рамках всеохватывающего национального диалога с учетом интересов всех этноконфессиональных групп иракского общества, в том числе в свете завершившегося недавно процесса формирования нового правительства страны.

"Были также затронуты ключевые аспекты двустороннего российско-иракского сотрудничества, обсуждены пути его дальнейшего наращивания. Акцентирована важность активного задействования ресурса межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное восьмое заседание которой намечено на первый квартал 2019 года в Багдаде", — отметили в МИД РФ.