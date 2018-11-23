Кузнецова обратилась в МИД по поводу изъятия детей у россиянки в Финляндии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запрос в российский МИД в связи с ситуацией с гражданкой России Лидией Павловской, у которой финские социальные службы забрали уже второго ребенка, сообщили в аппарате детского омбудсмена.

"Мы следим за ситуацией в Финляндии, произошедшей с гражданкой Российской Федерации. Сразу отмечу, что ребенок является гражданином Финляндии. Конечно, постараемся прояснить ситуацию в ближайшее время. В семье это уже второй случай отобрания ребёнка, и оба ребёнка имеют финское гражданство. Мы направили запрос в Консульский Департамент МИД. После получения информации у нас будет больше ясности", заявили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.

Ранее стало известно, что 29 октября органы опеки Финляндии изъяли пятилетнюю дочь гражданки России Лидии Павловской и поместили девочку в приемную семью. Девочка не имеет гражданства России и является подданной Финляндии. Три года назад у Павловской был изъят сын, который также не имеет российского гражданства. В настоящее время с матерью проживает еще один 11-летний сын, имеющий двойное гражданство России и Финляндии.