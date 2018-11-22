Италия не планирует вносить изменения в отклоненный ЕК бюджет, заявил Конте

РИМ, 22 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил неготовность своего правительства вносить изменения в правительственный проект госбюджета на 2019 год, который в среду повторно отклонила Европейская комиссия (ЕК), если это негативно скажется на интересах граждан.

"Когда речь идет об итальянцах, мы не готовы ни от чего отказываться", — заявил в четверг глава итальянского правительства на полях Европейского форума по сокращению рисков катастроф в Риме.

"У нас с Европой общая цель: мы работаем над сокращением (государственного) долга", — сказал Конте журналистам, комментируя вчерашнее решение ЕК. По его словам, "никакого воображаемого бунта против ЕС не существует", поскольку Рим проводит ответственную политику.

В среду после известия об отклонении ЕК проекта госбюджета Италии Конте выразил надежду на конструктивный обмен мнениями по данному вопросу с главой комиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча политиков состоится в субботу вечером в Брюсселе.

Во второй половине дня в четверг Конте выступит в палате депутатов национального парламента с сообщением по вопросу о ситуации вокруг госбюджета на 2019 год.

Совет министров Италии 13 ноября принял решение не изменять основные параметры госбюджета на 2019 год, несмотря на то, что 23 октября ЕК отклонила данный документ, дав Риму три недели на его доработку. Правительство постановило сохранить все основные позиции, заложенные в госбюджет, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета.

В среду ЕК повторно отклонила этот документ, указав, что он предполагает отход от ранее начатых реформ, в частности, в области пенсионного обеспечения. В этой связи еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Италия не выполняет критерии ЕС по долгу, и поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. При этом Московиси подчеркнул, что пока это не означает запуска данной процедуры.

Италия занимает второе после Греции место в ЕС по величине госдолга по отношению к ВПП. Согласно данным Минфина Италии, в 2017 года этот показатель составил 131,2%.