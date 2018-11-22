Италия не планирует вносить изменения в отклоненный ЕК бюджет, заявил Конте

РИМ, 22 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил неготовность своего правительства вносить изменения в правительственный проект госбюджета на 2019 год, который в среду повторно отклонила Европейская комиссия (ЕК), если это негативно скажется на интересах граждан.
"У нас с Европой общая цель: мы работаем над сокращением (государственного) долга", — сказал Конте журналистам, комментируя вчерашнее решение ЕК. По его словам, "никакого воображаемого бунта против ЕС не существует", поскольку Рим проводит ответственную политику.
В среду после известия об отклонении ЕК проекта госбюджета Италии Конте выразил надежду на конструктивный обмен мнениями по данному вопросу с главой комиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча политиков состоится в субботу вечером в Брюсселе.
Во второй половине дня в четверг Конте выступит в палате депутатов национального парламента с сообщением по вопросу о ситуации вокруг госбюджета на 2019 год.
В среду ЕК повторно отклонила этот документ, указав, что он предполагает отход от ранее начатых реформ, в частности, в области пенсионного обеспечения. В этой связи еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что Италия не выполняет критерии ЕС по долгу, и поэтому ЕК считает оправданным введение в отношении страны так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета (EDP) в части госдолга. При этом Московиси подчеркнул, что пока это не означает запуска данной процедуры.
Италия занимает второе после Греции место в ЕС по величине госдолга по отношению к ВПП. Согласно данным Минфина Италии, в 2017 года этот показатель составил 131,2%.