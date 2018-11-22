ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Китай надеется, что скандал со всемирным известным итальянским модным брендом Dolce&Gabbana не перерастет в дипломатический, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Днем ранее Dolce&Gabbana оказалась в центре скандала в Китае из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае и комментариев якобы от лица одного из основателей бренда. Компанию обвинили в расизме и сексизме, а шоу пришлось отменить. Скандал разгорелся, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда — пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей, "играя на двойных смыслах".

"Этот вопрос в природе своей не является дипломатическим, и мы надеемся, что он не перерастет в дипломатический", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя разгоревшийся скандал.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая посоветовал адресовать этот вопрос не к МИДу, а к простым жителям.

На фоне разгоревшегося скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары Dolce&Gabbana. В настоящий момент поиск по названию бренда на платформах Taobao, Tmall и JD выдает сообщение "ничего не обнаружено".

О разрыве отношений объявили целый ряд известных китайских деятелей шоу-бизнеса, которые сочли расистским видео, опубликованное брендом. Среди них посол Dolce&Gabbana в Китае известный певец и актер Ван Цзюнькай. Многие китайские знаменитости, а также модельные агентства, которые должны были участвовать в грандиозном шоу в Шанхае 21 ноября, отказались от него.

После появления роликов ситуацию усугубили комментарии к видео в сети Instagram с оскорблениями в адрес Китая и китайцев якобы от имени сооснователя компании Стефано Габбана. Позже бренд сообщил, что аккаунт Габбаны был взломан, и принес извинения за публикации, а также объявил о расследовании.