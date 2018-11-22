Полиция Кении задержала 14 человек после похищения боевиками итальянки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Кении задержала 14 человек в рамках расследования похищения боевиками 23-летней итальянки Сильвии Костанци Романо, работавшей волонтером одной из неправительственных организаций, сообщает в четверг газета Repubblica.
Как пишет Repubblica, задержанные, скорее всего, не входят в группировку похитителей, однако, "если и не были их непосредственными сообщниками, могли поддерживать с ними связь".
По словам начальника полиции округа Килифи Фредрика Окиенга, речь идет об "обычном преступлении", а не о теракте боевиков экстремистской сомалийской группировки "Аш-Шабаб".
"Свидетельств того, что это террористическая атака, нет. Мы знаем только, что похитители были сомалийцами. "Аш-Шабаб" — террористическая группировка, а такие группировки открыто заявляют о совершении той или иной атаки. До сих пор мы не получили никаких заявлений, которые позволили бы связать нападение с ними", — цитирует полицейского кенийская газета Standard.
Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
* Запрещенная в России террористическая группировка.