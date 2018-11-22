Полиция Кении задержала 14 человек после похищения боевиками итальянки

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Полиция Кении задержала 14 человек в рамках расследования похищения боевиками 23-летней итальянки Сильвии Костанци Романо, работавшей волонтером одной из неправительственных организаций, сообщает в четверг газета Repubblica.

Девушка была похищена во вторник вечером группой вооруженных людей в округе Килифи. В Кении Сильвия занималась помощью детям по линии гуманитарной организации Africa Milele. По данным СМИ, похищение совершила группа вооруженных людей, которые говорили на сомалийском языке. При нападении были ранены пять кенийцев, в том числе дети. Нападавшие ворвались в дом, где проживала итальянка, и увезли ее в неизвестном направлении. Ранее в этом районе Кении боевики из Сомали уже похищали иностранцев.

Как пишет Repubblica, задержанные, скорее всего, не входят в группировку похитителей, однако, "если и не были их непосредственными сообщниками, могли поддерживать с ними связь".

По словам начальника полиции округа Килифи Фредрика Окиенга, речь идет об "обычном преступлении", а не о теракте боевиков экстремистской сомалийской группировки "Аш-Шабаб".

"Свидетельств того, что это террористическая атака, нет. Мы знаем только, что похитители были сомалийцами. "Аш-Шабаб" — террористическая группировка, а такие группировки открыто заявляют о совершении той или иной атаки. До сих пор мы не получили никаких заявлений, которые позволили бы связать нападение с ними", — цитирует полицейского кенийская газета Standard.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

* Запрещенная в России террористическая группировка.