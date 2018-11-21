Макрон призвал изменить принцип принятия решений в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым внести изменения в законодательство Евросоюза для отказа от принципа единогласия при принятии совместных решений странами-членами сообщества, сообщил в среду брюссельский интернет-ресурс EurActiv.

"Я за изменение договоров, мы достигли того момента, когда это нужно сделать. Мы не должны бояться, но мы должны также иметь в виду, что тот, кто выступает против, больше не может блокировать других", — приводит СМИ слова из выступления Макрона перед студентами Лувенского университета. Президент Франции в понедельник-вторник находился с государственным визитом в Бельгии.

По мнению французского лидера, "большая ошибка, которую мы сделали за последние пять-десять лет, заключается в том, что мы всегда хотим все решить на уровне 28-ми, а завтра, может быть, на уровне 27-ми после Brexit".

Макрон считает, что вектором интеграционных процессов в ЕС должно стать разделение стран-членов сообщества на тех, кто выступает за более продвинутые формы интеграции, и тех, кто на данном этапе к этому не готов. "Европе нужны две-три скорости", — сказал президент Франции.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре предложил перейти в ряде областей общей внешней политики и безопасности на принятие решений квалифицированным большинством. Еврокомиссия в этой связи призвала лидеров ЕС согласовать на саммите в Сибиу 9 мая 2019 года "расширение сферы голосования квалифицированным большинством в части общей внешней политики и политики безопасности".

Сейчас решения Европейского совета и Совета ЕС по вопросам внешней политики принимаются консенсусом: в случае отсутствия единогласного мнения стран-членов ЕС решения могут быть заблокированы. Квалифицированное большинство определяется как не менее 55% членов ЕС, в которых сосредоточено не менее 65% населения государств сообщества.

Между тем, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини ранее заявила, что не видит в целом необходимости в отказе от принципа единогласия при принятии Советом ЕС решений по вопросам внешней политики и обороны в пользу утверждения квалифицированным большинством. Она отметила, что по ее опыту проблемы с единогласием при принятии заключений не возникало. При этом она допустила, что в будущем такая проблема может появиться.