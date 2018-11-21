Трамп передал Мюллеру ответы на вопросы по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп передал спецпрокурору Роберту Мюллеру ответы на вопросы по "российскому делу", сообщил личный адвокат президента Рудольф Джулиани.

"Президент сегодня ответил на письменные вопросы, подданные офисом спецпрокурора. Представленные вопросы имели отношение к темам расследования, связанным с Россией. Президент ответил письменно", — говорится в заявлении Джулиани.

По его словам, с самого начала речь шла о серьезных сомнениях многое из содержания вопросов "поднимало серьезные конституционные вопросы и выходило за рамки законного расследования". Тем не менее, президент пошел на "беспрецедентное" сотрудничество со следствием, уточнил Джулиани.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Он также расследует предположения о вмешательстве России в выборы в США, которые в Москве называют голословными.