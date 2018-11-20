Одобрение бюджета ОЗХО выгодно США, заявил постпред России

ГААГА, 20 ноя – РИА Новости, Виктория Иванова. Одобрение бюджета ОЗХО, предусматривающее начало работы механизма по установлению виновных в химатаках, выгодно Вашингтону и нужно для ослабления позиции РФ на международной арене, заявил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

Во вторник Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО.

В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии КГУ КЗХО в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, которое разрешало организации устанавливать виновных в химатаках. В связи с процедурными вопросами решение было принято абсолютным меньшинством голосов — 82 из 193.

"Американцам и иже с ними очень не нравится принципиальная позиция РФ в СБ ООН, они возмущены проявлением нашей политики, позиции, им претит наше вето. Поэтому они давно уже взяли курс на то, чтобы обойти российское вето. Американский посол здесь неоднократно говорил о том, что здесь у русских нет вето. Это делается для того, чтобы ослабить позиции РФ в качестве ключевого игрока на международной арене, перенести сюда отчасти функции СБ для того, чтобы послушное большинство, которые отвечает на призывы американцев, выполняло все их прихоти", — сказал Шульгин.

Он отметил, что жизнь после одобрения бюджета ОЗХО не завершается и призвал не делать поспешных выводов.

"Надо все обдумать тщательно, на свежую голову. Просчитать все возможные варианты. Здесь и политические аспекты, и народнохозяйственные, и экономические, и финансовые аспекты — надо целый комплекс вопросов рассмотреть… А на ближайшую перспективу важно постараться и ограничить дальнейший ущерб для химической конвенции, заставить наших западных оппонентов держаться в каких-то рамках. У меня есть надежда на то, что мы сможем здесь хорошо поработать и в пользу этого говорит расширение круга наших единомышленников", — отметил Шульгин.

До голосования по бюджету ОЗХО страны-участницы Конвенции о запрещении химоружия проголосовали против проекта РФ-КНР по созданию рабочей группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО.

Как отметил глава российской делегации на конференции, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, исход голосования по предложенному Россией и Китаем проекту показывает, что раскол в организации лишь углубляется. Он отметил, что против проекта проголосовали 82 делегации, но западный лагерь не поддержала 71 делегация.