В Паттайе россиянина задержали по подозрению в педофилии, сообщил источник

БАНГКОК, 20 ноя – РИА Новости. Российский гражданин задержан в понедельник полицией курортного города Паттайя по подозрению в попытке растления 10-летней девочки, сообщил РИА Новости во вторник источник в полиции курортного города.

"Подозреваемый был задержан в ходе операции, которую провели сотрудники полиции Паттайи", — сообщил источник.

"К нам обратилась с заявлением мать девочки, гражданка России, проживающая в Таиланде с семьей: ее муж, отец дочери – гражданин Таиланда", — рассказал он. По словам собеседника агентства, девочка сообщила матери о "странном" партнере по переписке, который присылал ей свои фотографии и видео в обнаженном виде. По предложению полицейских мать девочки продолжила переписку, которая велась на русском языке от имени дочери, и договорилась о встрече с подозреваемым. Когда он приехал на встречу в район Джомтиен, он был немедленно задержан.

"Завтра предстанет перед судом, чтобы ответить на вопрос, признает ли он себя виновным. По таиландскому законодательству ему грозит от 5 до 20 лет тюрьмы. В нашем распоряжении находится вся его переписка с потерпевшей и посланное им видео, так что доказательная база для предъявления обвинений в деле достаточная", — рассказал собеседник агентства. Полицейский сообщил также, что задержанный прожил в Таиланде несколько месяцев по туристическим визам.

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости подтвердили наличие информации о задержании россиянина полицией Паттайи по обвинению в педофилии. "О задержании россиянина нам известно", — сказал агентству во вторник заведующий консульским отделом российской дипмиссии в Бангкоке Владимир Пронин.

"Для большинства россиян курорты Таиланда – это место семейного отдыха на море. Но, к сожалению, есть среди россиян и те, кто приезжает сюда с другими намерениями, связанными как с нарушениями законодательства этой страны о преступлениях в отношении несовершеннолетних, так и просто с вольным поведением в половых отношениях, которое они сами считают нормальным. В таиландском обществе такое поведение вызывает отторжение", — сказал консул.

"Этим людям давно пора понять, что Таиланд – это не та страна, где "все можно", и что здесь их, помимо общественного осуждения, может ожидать еще и тюрьма", — сказал он.