Римская полиция нанесла удар по могущественному мафиозному клану Казамоника

РИМ, 20 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 600 сотрудников муниципальной полиции Рима на рассвете во вторник начали масштабную операцию по конфискации и сносу восьми вилл на востоке итальянской столицы, которые были нелегально построены там членами могущественного мафиозного цыганского клана Казамоника.

О начале операции через Facebook объявила мэр Рима Вирджиния Раджи, которая прибыла не место проведения полицейской операции и лично взяла под контроль ее ход.

Правоохранители оцепили территорию площадью около 2 тысяч квадратных метров, на которой находятся незаконные строения, и предложили их обитателям покинуть здания. В муниципальной полиции Рима РИА Новости сообщили, что операция проходит в штатном режиме, и жильцы нелегально построенных вилл практически не оказали сопротивления, если не считать криков и брани в адрес некоторых стражей порядка. В настоящее время полицейские проводят обыски в помещениях, поскольку не исключено, что там могут быть спрятаны наркотики.

В ближайшее время на место операции прибудут бульдозеры и другая строительная техника, которая займется сносом строений. Все виллы были незаконно возведены на муниципальных землях членами клана Казамоника в 1990-е годы. Попытки конфисковать строения и выселить жильцов уже предпринимались столичными правоохранителями, однако позднее представители преступной группировки вновь поселились в этих виллах.

"Сегодня исторический день для города и римлян. Мы кладем конец годам беззакония и посылаем ясный сигнал преступности и клану Казамоника. Мы продолжаем работу по утверждению первенства государства там, где оно ранее отступило. Это особенно важно для тех честных граждан, которые сомневались в существовании властных институтов", — заявила Раджи журналистам. По словам столичного мэра, эта операция готовилась в течение десяти последних месяцев.

Клан Казамоника является одной из наиболее крупных и влиятельных преступных группировок, действующих в Риме и его окрестностях. Его главари имеют существенные интересы в строительном и ресторанном бизнесе, контролируют многие популярные пляжи Тирренского моря в пригородах столицы. Клан Казамоника исторически занимался рэкетом, а также контрабандой наркотиков на территории Италии и ряда других стран ЕС. Его представители не раз пытались оказать влияние на ход местных выборов и подкупить представителей политических элит и госадминистрации. Известно, что члены клана поддерживают деловые связи с другими мафиозными организациями, в частности, с калабрийской ндрангетой. Клан Казамоника был причастен к громкому коррупционному скандалу, получившему название Mafia Capitale (Столичная мафия), в рамках которого под следствием оказались около 60 известных политиков и предпринимателей.

В августе 2015 года большой скандал вызвали похороны главаря клана 65-летнего Витторио Казамоники, которые прошли в Риме с чрезвычайной помпой. Траурная церемония состоялась в римской церкви Сан Джованни Боско, куда гроб с телом покойного был доставлен на старинной карете, запряженной шестеркой лошадей с черными плюмажами. Туда же под звуки музыки из знаменитого фильма "Крестный отец" подъехала колонна лимузинов с траурными венками на крышах, из окон которых на улицу летели красные розы. Сам храм по случаю похорон был украшен изображениями босса в белом костюме с надписью "Витторио Казамоника — царь Рима". Кроме того, над главным входом в церковь был укреплен транспарант "Ты завоевал Рим, теперь ты завоюешь рай". Торжественные проводы босса столичной мафии в лучших традициях современных шоу завершились дождем из алых лепестков роз, которые разбрасывались с вертолета, нарушившего запретную для полетов зону.