Трамп выразил соболезнования семьям погибших аргентинских подводников

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семьям аргентинских моряков, погибших на борту обнаруженной несколько дней назад субмарины "Сан-Хуан", он надеется обсудить этот инцидент с президентом Аргентины.

Затонувшую год назад подводную лодку нашли в минувшую пятницу деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

"Я надеюсь, что обнаружение и дальнейшая операция по поднятию аргентинской субмарины принесет необходимое успокоение чудесным семьям этих отважных пропавших моряков", — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что рассчитывает получить больше информации об исчезновении и поисках подлодки от "своего друга" президента Маурицио Макри на встрече в конце ноября. В Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

"Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. Президент Аргентины Макри после обнаружения в пятницу подводной лодки "Сан-Хуан" объявил трехдневный траур по погибшему экипажу.