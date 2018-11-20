Трамп выразил соболезнования семьям погибших аргентинских подводников

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнование семьям аргентинских моряков, погибших на борту обнаруженной несколько дней назад субмарины "Сан-Хуан", он надеется обсудить этот инцидент с президентом Аргентины.
"Я надеюсь, что обнаружение и дальнейшая операция по поднятию аргентинской субмарины принесет необходимое успокоение чудесным семьям этих отважных пропавших моряков", — написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что рассчитывает получить больше информации об исчезновении и поисках подлодки от "своего друга" президента Маурицио Макри на встрече в конце ноября. В Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа "Сан-Хуана" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. Президент Аргентины Макри после обнаружения в пятницу подводной лодки "Сан-Хуан" объявил трехдневный траур по погибшему экипажу.