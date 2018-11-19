В соцсетях осудили давку после праздничного салюта в Риге

РИГА, 19 ноя – РИА Новости. Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время грандиозного салюта в честь столетия Латвии, поделились в соцсетях тем, что им пришлось пережить.

Как сообщает Sputnik Латвия, в воскресенье вечером после того, как закончилось музыкально-световое представление в шести частях о создании Латвийского государства "Век солнца", на набережной Старой Риги началась давка.

Шоу собрало десятки тысяч зрителей по обе стороны Даугавы. Эпицентр столпотворения находился на правом берегу Даугавы — от памятника Латышским стрелкам до Рижского замка.

"Я надеюсь, что толпа после салюта на набережной разошлась и обошлось без трупов… Это была катастрофа!" — написал в Twitter один из зрителей, врач-реаниматолог Робертс Фурманис.

Далее в комментариях Робертс рассказывает о пережитом кошмаре: "Я был в толпе как посетитель. Три раза кричал толпе, чтобы остановились, так как давят друг друга. Регулирования потока было никакое + много препятствий, которые мешали толпе двигаться…"

"Я был в толпе! Я все видел! Там мог быть "большой пожар от маленькой искры". То, что не было трупов, просто большое везение", — отмечает врач.

Не он один испытал страх в образовавшейся после салюта давке.

"Идя в Пардаугаву до салюта, необдуманно попали в туннель. Ужаснейшие три минуты в моей жизни за последний год. Рада, что выбралась оттуда без приступа паники", — соглашается с врачом Джейн Штейнберга.

"Самый большой ужас был у тех, кто пришел с маленькими детьми и колясками… после салюта, когда, в конце концов, закрыли движение, можно было спастись, перелезая через барьер. Одним помогали, детей передавали… Никому не пожелаю пережить такое! Все время думала — только бы никто не погиб!" — делится Канна Рагнесе.

Некоторые комментаторы осудили родителей с детьми, посчитав, что те сами виноваты — не надо было лезть в толпу.

Ветка с обсуждением столпотворения возникла и под постом журналиста Томса Зариньша.

"Салютом нельзя было насладиться. У бастиона Триангула начались массовая давка и психоз. Первый раз на мероприятии такого рода стало страшно", — поделился со своими читателями журналист.

Ранее салют в честь столетия Латвии подвергался критике пользователей соцсетей в связи затраченными на него средствами. По данным Бюро по надзору за закупками, на шоу было потрачено почти 235 тысяч евро.

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