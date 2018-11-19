БРЮССЕЛЬ, 19 ноября — РИА Новости. Главы МИД ЕС на переговорах в Брюсселе согласились рассмотреть вопрос о расширении санкционного списка в отношении Ирана из-за скандала в Дании, сообщил журналистам в понедельник источник в структурах ЕС.

"Была договоренность рассмотреть эту возможность", — сказал источник, не уточнив деталей.

Предложение расширить санкционный список против Ирана из-за скандала в Дании может быть внесено на рассмотрение главам МИД стран ЕС, сообщил ранее в понедельник журналистам глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

Ранее европейская дипслужба заявляла, что после обвинений Дании в адрес Ирана Евросоюз по-прежнему привержен поддержке Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) по иранской ядерной проблеме и выработке целевого финансового механизма, а все иные вопросы должны самым серьезным образом рассматриваться, но отдельно от "ядерной сделки".