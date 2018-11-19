Министры обороны ЕС объявят о создании общей разведшколы, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 19 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Министры обороны стран-членов ЕС на заседании в понедельник в Брюсселе, как ожидается, объявят о создании общей школы подготовки разведчиков, сообщил РИА Новости источник в институтах ЕС.

"Ожидается, что сегодня министры объявят о создании общей разведшколы. ЕС хочет иметь свои собственные независимые и достоверные источники разведывательной информации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в проекте примут участие 25 из 28 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Мальты. Создание разведшколы ЕС является одним из проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества стран сообщества в области обороны и безопасности (PESCO).

Необходимость создания наднациональных объединенных органов и сил разведки Европейского союза прописана в Маастрихтском договоре, однако до сих пор у стран ЕС не было единого мнения по учреждению общей европейской службы разведки.