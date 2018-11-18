В США согласовали правила производства пищевых продуктов из клеток животных

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства США и американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) согласовали правила производства пищевых продуктов, культивируемых из клеток скота и птицы, говорится в совместном заявлении двух ведомств.

Сообщается, что оба ведомства будут отвечать за производство пищевых продуктов, выращенных искусственным путем из клеток животных. Минсельхоз США будет контролировать производство и маркировку пищевых продуктов из так называемого искусственного мяса, а FDA займется сбором и дифференциацией клеток животных.

"Данная нормативная база обеспечит эффективное использование как опыта FDA в регулировании технологии клеточных культур и живых биосистем, так и опыта министерства сельского хозяйства в контроле предназначенных для потребления населением продуктов животноводства и птицеводства", — говорится в заявлении ведомств на сайте американского минсельхоза.

Как отмечается в заявлении, оба ведомства уверены, что нормативная база будет успешно создана и поможет обеспечить качество продуктов, выращенных из клеток животных.

Сейчас ведомства прорабатывают детали правил производства пищевых продуктов. Их общественное обсуждение продлится до 26 декабря.