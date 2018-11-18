Глава МИД Великобритании посетит Иран 19 ноября, сообщают СМИ

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в понедельник, 19 ноября, посетит Тегеран для проведения переговоров с главой иранского МИД Джавадом Зарифом, сообщает агентство Mehr.

По информации агентства, стороны намерены обсудить двусторонние отношения и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Отмечается, что предстоящий визит станет первым визитом Ханта в Иран с момента его вступления в должность.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.