Азербайджан вручил Франции ноту в связи с визитом главы НКР в Париж

БАКУ, 17 ноя — РИА Новости. Посольство Азербайджана во Франции направило ноту протеста в МИД этой страны в связи с визитом главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Бако Саакяна в Париж.

Ранее армянские СМИ сообщили, что Саакян находится с визитом во Франции. На этом фоне МИД Азербайджана заявил, что этот визит главы НКР вынуждает Баку пересмотреть отношения с Парижем.

"Мы считаем, что этот шаг Франции ставит под серьезное сомнение ее объективность и беспристрастность. В связи с этим посольство Азербайджана в Париже вручило ноту протеста МИД Франции", — сказала РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.