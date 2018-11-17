Рыболовлев не совершал неправомерных действий, заявил его представитель

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев не намерен комментировать ход судебных разбирательств, однако категорически отрицает предположения о его причастности к неправомерным или предосудительным действиям, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Бизнесмен находится в Москве.

"Пока продолжаются судебные разбирательства Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни свое положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой", — сказал собеседник агентства.

"Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям", — добавил представитель предпринимателя.