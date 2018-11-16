Госдеп осудил "обманную тактику" КНДР для обхода санкций

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Госдеп США заявил, что КНДР продолжает использовать "обманную тактику" для обхода санкций СБ ООН.
В ведомстве сообщили, что "Северная Корея продолжает применять обманные тактики для того, чтобы избежать санкции ООН".
"Мы настоятельно призываем все страховые компании, всех торговцев сырьевыми товарами и другие предприятия немедленно прекратить любые отношения, которые поддерживают или облегчают предоставление нефтепродуктов Северной Корее, или другие северокорейские незаконные транспортировки. Как отмечают официальные лица США, Соединенные Штаты, не колеблясь, будут вводить санкции против любых физических и юридических лиц или судов, поддерживающих незаконную деятельность Северной Кореи", — отмечается в комментарии.