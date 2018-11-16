Глава Хемница призвала Меркель чаще общаться с гражданами

ХЕМНИЦ (Германия), 16 ноя — РИА Новости. Обер-бургомистр города Хемниц Барбара Людвиг призвала канцлера Германии Ангелу Меркель, которая в пятницу находится с визитом в городе, чаще общаться с гражданами, чтобы лучше доводить свою точку зрения и корректировать политику.

В августе-сентябре в городе Хемниц на юго-востоке Германии произошла серия протестных акций, поводом для которых послужило убийство, предположительно, мигрантами гражданина ФРГ. Акции протеста продолжались несколько недель, и на первых порах в них активно участвовали праворадикалы, что привело к нарушениям антиэкстремистского законодательства и задержаниям. Протесты в городе стоили поста главе контрразведки ФРГ Гансу-Георгу Маасену, который усомнился, что праворадикалы в ходе акций преследовали иностранцев.

"Мы переживаем поляризацию на всех уровнях общества, во всей республике. То, что произошло в Хемнице, уже стало испытанием на прочность для федерального правительства", — приводятся слова Людвиг в пресс-релизе городской администрации, поступившем РИА Новости.

Людвиг, которая принадлежит к Социал-демократической партии, добавила, что "является ли визит Ангелы Меркель больше, чем просто визитом, и окажет (ли) поддержку городу, пока сказать нельзя". "Решающим является то, сможет ли Меркель внести свой вклад, чтобы показать, что Хемниц является не тем, чем он часто казался в последние недели. Хемниц является безопасным, пригодным для жизни международным городом. Это говорят факты. Вопреки этому, ощущения многих жителей несколько иные", — продолжила глава города.

Она отметила, что многое в жизни людей решается именно на федеральном уровне, хотя власти Хемница и пытаются сами поддерживать единство общества, проводят регулярные встречи с жителями. "Федеральное правительство тоже должно это регулярно делать. Очень четко проявляются последствия того, что в последние три года царила практически тишина по теме интеграции", — добавила она.

По ее словам, "когда канцлер и ее министры на открытых региональных конференциях регулярно будут напрямую общаться с гражданами, прислушиваться к ним, смогут они не только лучше объяснять свои решения, но также и получать ценные советы".

В рамках визита в Хемниц Меркель встречается с представителями местных властей, в том числе с Барбарой Людвиг, местными спортсменами и проведет встречу с читателями газеты Freie Presse. Ожидается, что визит Меркель будет сопровождаться политическими акциями. Одна из демонстраций под лозунгом "Меркель должна уйти" пройдет непосредственно у места встречи Меркель с читателями газеты.