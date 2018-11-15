Лавров посетит Португалию в конце ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 ноября посетит с визитом Португалию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Двадцать четвертого ноября по приглашению португальской стороны состоится визит министра иностранных дел России в Лиссабон. Запланированы переговоры с министром иностранных дел Португалии, отдельная беседа с президентом этого государства", — сказала Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, двусторонние отношения Москвы и Лиссабона традиционно базируются на взаимоуважительном партнерстве и конструктивном взаимодействии, поддерживается регулярный политический диалог.

"В ходе предстоящей встречи планируется подробно обсудить всю гамму двусторонних отношений, а также взаимодействие двух стран на международной арене по наиболее актуальным проблемам мировой политики… Министры также намерены обсудить интенсификацию экономического сотрудничества, которое в последнее время демонстрирует позитивную динамику… Во внешнеполитическом разделе переговоров стороны проведут анализ текущего состояния отношений России и ЕС и НАТО. Предполагается также обменяться мнениями по положению на Украине, в Сирии, Ливии, вопросам ближневосточного урегулирования, а также по вопросам некоторых латиноамериканских и африканских проблем", — добавила дипломат.