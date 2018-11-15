В Милане не менее семи человек пострадали в результате инцидента в метро

РИМ, 15 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Не менее семи человек пострадали в четверг утром после того, как поезд миланского метро резкое затормозил, сообщает телеканал Rainews24.

Как свидетельствует видеокадры очевидцев с места событий, к станции метро прибыли несколько машин скорой помощи и полиция. Ведется эвакуация пострадавших. Одного из них вынесли на носилках, но в сознании и увезли на скорой помощи. У него подозревают перелом ноги.

Пострадали от семи до десяти человек, тяжелых травм у них нет.

По предварительной информации, причиной ЧП стало резкое торможение состава, вызванное перебоем с подачей энергии.

Это второй инцидент, произошедший в метро крупных городов Италии за минувший месяц.

Вечером 23 октября на станции римского метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.