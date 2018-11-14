Дело о шпионаже не улучшит отношения ЕС и России, заявил канцлер Австрии

ВЕНА, 14 ноя – РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что дело о предполагаемом шпионаже не улучшит отношения ЕС и РФ, но канал диалога с Россией важен и мир на континенте возможен только с РФ, а не против нее.

"Конечно, это не приведет к улучшению отношений между ЕС и Россией. Тем не менее, мы думаем, что принципиально канал диалога с Россией важен, и мы убеждены, что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее", — сказал Курц на пресс-конференции в среду.

На прошлой неделе Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении с 1992-го по текущий год разведывательной деятельности в пользу России. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о данной ситуации. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.