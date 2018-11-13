Госдеп выразил беспокойство "растущими связями Ирана с движением ХАМАС"

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Координатор США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс заявил, что Вашингтон крайне обеспокоен растущими связями Ирана и правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС.
По словам Сейлса, общая сумма, которую "Тегеран предоставляет террористам", составляет "почти 1 миллиард долларов в год". "Иран — ведущий спонсор терроризма. Иран тратит 700 миллионов долларов в год на ливанскую "Хезболлах". Он дает еще 100 миллионов долларов различным палестинским террористических группировкам, включая ХАМАС", — сказал он.
Сейлс также заявил, что США продолжат вводить санкции против Ирана.