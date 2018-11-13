Узбекскую певицу лишили лицензии из-за неоднозначного клипа

ТАШКЕНТ, 13 ноя – РИА Новости. Государственное учреждение "Узбекконцерт" временно лишило лицензии певицу Шахло Ахмедову за клип на песню "Летние дожди", размещенный в соцсетях, сообщает Sputnik Узбекистан.

Как отметили в ведомстве, артистку неоднократно предупреждали о том, что в клипе имеются движения, не подходящие национальному менталитету и восточной культуре. Лицензия Шахло Ахмедовой приостановлена с 13 ноября.

В сентябре этого года художественный совет при "Узбекконцерте" рассмотрел 18 клипов популярных артистов и запретил телеканалам республики показывать некоторые из них. Под запрет попали видео более десятка артистов из-за несоответствия национальному менталитету.

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