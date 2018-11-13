НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Верховный суд Индии во вторник приступит к рассмотрению петиций о пересмотре сентябрьского вердикта, в соответствии с которым женщины и девушки в возрасте от 10 до 50 лет впервые получили право посещать знаменитый храм бога Айяппана в штате Керала, вопреки многовековой традиции, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Все соответствующие петиции по данному вопросу, которые были направлены в суд, будут рассмотрены сегодня в 15 часов (12.30 мск)", — сказал собеседник агентства.

Храм Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну — расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам репродуктивного возраста запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы обязаны хранить целомудрие своего бога, а потому входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.

На это обратил внимание Верховный суд Индии, который своим вердиктом в конце сентября положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права. В период с 18 по 22 октября святыня впервые в истории была открыты как для мужчин, так и для женщин, однако группа радикально настроенных паломников под угрозой насилия не позволяла кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к нему.

В дело вмешалась полиция, которая попыталась обеспечить женщинам безопасный доступ к святыне. В ответ на это толпа начала забрасывать их камнями и палками, после чего начались столкновения, за участие в которых были задержаны более 2 тысяч человек. Вслед за этим храм был закрыт на неопределенный срок, а 5 ноября администрация святилища, которая, по ее утверждениям, "представляет интересы" своего божества, приняла решение вновь открыть святилище на несколько дней.

До сих пор ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удалось попасть в храм, несмотря на вердикт Верховного суда и усилия полиции. Скандал получил широкое освещение в индийской прессе, а наиболее консервативные последователи индуизма подали петиции в ВС страны с просьбой отменить сентябрьское решение, ссылаясь на то, что "характер божества не может быть изменен в соответствии с индивидуальной верой или иными представлениями".