НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Верховный суд Индии во вторник приступит к рассмотрению петиций о пересмотре сентябрьского вердикта, в соответствии с которым женщины и девушки в возрасте от 10 до 50 лет впервые получили право посещать знаменитый храм бога Айяппана в штате Керала, вопреки многовековой традиции, сообщил РИА Новости представитель суда.
Храм Айяппана, который считается сыном двух верховных богов индуизма — Шивы и Вишну — расположен в Сабаримале, одном из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире. Согласно традиции, индианкам репродуктивного возраста запрещено посещать эту святыню — храмовые служители-брахманы обязаны хранить целомудрие своего бога, а потому входить сюда позволено лишь пожилым женщинам и маленьким девочкам.
На это обратил внимание Верховный суд Индии, который своим вердиктом в конце сентября положил конец многовековому обычаю, указав на то, что практика недопуска женщин в религиозные места нарушает их конституционные права. В период с 18 по 22 октября святыня впервые в истории была открыты как для мужчин, так и для женщин, однако группа радикально настроенных паломников под угрозой насилия не позволяла кому-либо из представительниц прекрасного пола даже приблизиться к нему.
До сих пор ни одной представительнице женского пола в возрасте от 10 до 50 лет не удалось попасть в храм, несмотря на вердикт Верховного суда и усилия полиции. Скандал получил широкое освещение в индийской прессе, а наиболее консервативные последователи индуизма подали петиции в ВС страны с просьбой отменить сентябрьское решение, ссылаясь на то, что "характер божества не может быть изменен в соответствии с индивидуальной верой или иными представлениями".