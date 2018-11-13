Один человек погиб при обстрелах Израиля из сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (506)

Ситуация в израильском городе Сдерот после ракетной атаки. 12 ноября 2018

Ситуация в израильском городе Сдерот после ракетной атаки. 12 ноября 2018

ТЕЛЬ-АВИВ/МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали, попав под ракетный обстрел в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщила местная служба скорой помощи.

Это первая жертва массированных ракетных обстрелов, которые ведутся с вечера понедельника с территории сектора Газа.

"Парамедики… установили смерть 40-летнего мужчины и эвакуировали в клинику "Барзилай" 40-летнюю женщину в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Общее число пострадавших от более чем 300 ракет, выпущенных палестинскими боевиками, превышает 50 человек.

Состояние двух из них — 19-летнего солдата и 60-летней женщины — оценивается как критическое. Еще один госпитализирован с ранениями средней тяжести, 23 ранены легко. В 27 случаях людям потребовалась помощь медиков в связи со стрессовыми состояниями, говорится в сводке.

На пуски ракет израильтяне отвечают десятками ударов по целям в секторе Газа, где погибли по меньшей мере трое местных жителей.