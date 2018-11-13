В столице Мексики ждут прибытия новых мигрантов

МЕХИКО, 13 ноя – РИА Новости. Прибытие нескольких тысяч новых центральноамериканских мигрантов ожидается в ближайшие часы в столице Мексики, сообщил в понедельник мэр города Хосе Рамон Амьева.

По его словам, которые публикует портал Milenio, в город в понедельник уже прибыли более 500 мигрантов, скоро ожидается прибытие еще 1,5 тысячи.

Все они соберутся на территории спортивного комплекса на востоке города, где до них уже нашли приют участники первого каравана мигрантов, прибывшего в Мехико 5 ноября. Эти люди в большинстве своем уже покинули столицу Мексики, отправившись в сторону границы с США.