Трюдо подтвердил существование аудиозаписей по делу Хашукджи

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи существуют, заявив, что канадские спецслужбы ознакомились с ними.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о существование аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть журналиста Хашукджи. В субботу турецкий лидер сообщил, что передал запись представителям других стран, однако позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у него нет сведений о том, что турецкие власти передали Парижу записи по делу. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике своего французского коллегу и заявил, что еще 24 октября турецкая разведка поделилась с французской разведслужбой по ее запросу всеми имеющимися у нее данными, включая аудиозаписи.

"Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция", — сказал Трюдо, выступая на пресс-конференции в Париже.

Он также отметил, что общался по телефону с Эрдоганом несколько недель назад и провел короткий разговор во время своего визита в Париж, где поблагодарил турецкого лидера "за его устойчивость в реагировании на ситуацию с Хашукджи". По словам Трюдо, Канада продолжает сотрудничать с другими странами для расследования произошедшего и привлечения к ответственности виновных в убийстве, а также обсуждает дальнейшие действия в отношении Саудовской Аравии.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.