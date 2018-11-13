Трюдо подтвердил существование аудиозаписей по делу Хашукджи

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров подтвердил, что аудиозаписи по делу убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи существуют, заявив, что канадские спецслужбы ознакомились с ними.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о существование аудиозаписи, подтверждающей пытки и смерть журналиста Хашукджи. В субботу турецкий лидер сообщил, что передал запись представителям других стран, однако позднее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у него нет сведений о том, что турецкие власти передали Парижу записи по делу. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг резкой критике своего французского коллегу и заявил, что еще 24 октября турецкая разведка поделилась с французской разведслужбой по ее запросу всеми имеющимися у нее данными, включая аудиозаписи.
"Канадские спецслужбы проводят тщательную работу по данному делу совместно с турецкими коллегами. Канада полностью ознакомлена с тем, что передала Турция", — сказал Трюдо, выступая на пресс-конференции в Париже.
Он также отметил, что общался по телефону с Эрдоганом несколько недель назад и провел короткий разговор во время своего визита в Париж, где поблагодарил турецкого лидера "за его устойчивость в реагировании на ситуацию с Хашукджи". По словам Трюдо, Канада продолжает сотрудничать с другими странами для расследования произошедшего и привлечения к ответственности виновных в убийстве, а также обсуждает дальнейшие действия в отношении Саудовской Аравии.
Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.