В Испании три человека погибли при взрыве на пиротехнической фабрике

МАДРИД, 12 ноя – РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на пиротехнической фабрике в испанском муниципалитете Гуадикс (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия), сообщает агентство EuropaPress.

Еще три человека, которые находились на территории предприятия в этот момент, не пострадали. Мощный взрыв чувствовался на многие километры. На месте взрыва работает Гражданская гвардия, полиция, медики.

Компания "Пиротехника Марии Ангустиас" была основана в 1889 году, она занимает площадь 110 тысяч квадратных метров. В 2004 году здесь уже происходил взрыв пиротехники – тогда погибли два человека.