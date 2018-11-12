Британец скончался после укуса бешеной кошки в Марокко

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Британец, покусанный больной кошкой во время путешествия в Марокко, заболел бешенством и скончался, сообщило министерство здравоохранения Великобритании.

В связи с инцидентом отдел по связям с общественностью британского минздрава напоминает подданным Объединенного королевства об опасности заражения бешенством во время зарубежных поездок.

Отмечается, что в самой Британии в настоящее время возбудитель болезни существует только среди летучих мышей, но риск заражения от них крайне низок.

В последний раз случаи заражения бешенством от других животных был зафиксирован в Британии в 1902 году, говорится в заявлении. В 2002 году в Шотландии мужчина все же заболел бешенством после укусов летучих мышей.