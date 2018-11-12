Собака Коми, подаренная президенту Южной Кореи Ким Чен Ыном, родила щенков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Одна из двух собак, подаренных президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину северокорейским лидером Ким Чен Ыном, родила шесть щенков, сообщил Мун Чжэ Ин в Twitter.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего межкорейского саммита, прошедшего ранее в сентябре в Пхеньяне, подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы Пхунсан. Мальчик, рожденный в ноябре 2017 года, получил имя Сонган, а девочка, появившаяся на свет в марте того же года, была названа Коми.

"…Коми в прошедшую пятницу (9 ноября) на рассвете родила шесть щенков, трех мальчиков и трех девочек. Все белого цвета, выглядят здоровыми. Период беременности у собак — 2 месяца, так что, Коми точно попала к нам уже беременной. Это большая удача — получил в подарок двух собак, а теперь добавились еще шесть щенков. Надеюсь, что отношения между Южной и Северной Кореей будут такими же (плодотворными – ред.)", — написал президент в Twitter в понедельник.

Президент Южной Кореи пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.