Собака Коми, подаренная президенту Южной Кореи Ким Чен Ыном, родила щенков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Одна из двух собак, подаренных президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину северокорейским лидером Ким Чен Ыном, родила шесть щенков, сообщил Мун Чжэ Ин в Twitter.
"…Коми в прошедшую пятницу (9 ноября) на рассвете родила шесть щенков, трех мальчиков и трех девочек. Все белого цвета, выглядят здоровыми. Период беременности у собак — 2 месяца, так что, Коми точно попала к нам уже беременной. Это большая удача — получил в подарок двух собак, а теперь добавились еще шесть щенков. Надеюсь, что отношения между Южной и Северной Кореей будут такими же (плодотворными – ред.)", — написал президент в Twitter в понедельник.
Президент Южной Кореи пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.
<곰이와 송강이를 소개합니다>— 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) 30 сентября 2018 г.
평양에서 열린 2018 남북정상회담 당시 북측은 풍산개 암수 한 쌍을 선물로 전달했습니다. 개들은 동물검역 절차를 진행한 후 지난 주 목요일인 9월 27일에 청와대에 왔습니다.
풍산개는 북한 천연기념물 제368호로 주인을 잘 따르며 용맹한 성격으로 알려져 있습니다. pic.twitter.com/wxOib9APCI