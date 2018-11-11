Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии возложения цветов к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Россия старается не проводить крупномасштабных военных учений вблизи границ со странами Северо-Атлантического альянса, заявил президент России Владимир Путин в интервью RT France.

"Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последние крупные учения у нас были на востоке, за тысячи километров от границ стран НАТО", — заявил Путин в интервью телеканалу, отвечая на вопрос о масштабных учениях НАТО.

"Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль", — заключил президент РФ.