Путин возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил в Париже цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественных мероприятиях принимают участие ученики русской школы Бордо-Кодеран, а также дети и внуки членов русского экспедиционного корпуса.

На церемонию российский лидер приехал после прошедших у Триумфальной арки мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Глава государства возложил к памятнику букет темно-красных роз, участники церемонии принесли с собой красные гвоздики. Российский лидер после памятных мероприятий пообщался с родственниками членов экспедиции.

"Я вас всех рад здесь видеть и хочу выразить надежду, что память о ваших родственниках и наших солдатах будет сохраняться и в России", — сказал Путин.

После общения участники церемонии подарили Путину книгу "Патриотизм без границ".

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса находится в историческом центре Парижа вблизи моста Александра III и дворца Гран-Пале. Памятник открывал сам Путин в июне 2011 года.

Четыре русские пехотные и одна артиллерийская бригады были отправлены на Западный и Салоникский фронты в 1916 году. Они должны были усилить военную мощь союзников и оказать максимальное сопротивление немецким войскам во Франции. Русские солдаты участвовали в боях на наиболее ответственных направлениях, в частности в районе селений Оберив, Курси, приняли участие в Энском сражении, потеряв 30% своего состава.