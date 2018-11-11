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Журналист Малькевич рассказал о претензиях со стороны США

(обновлено: 11:26 11.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный редактор проекта USA Really, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, которого задержали в аэропорту в Вашингтоне, сообщил РИА Новости, что получил от властей США уведомление о необходимости зарегистрировать свое СМИ в качестве иноагента.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство проверяет сообщения о задержании журналиста Малькевича в США

"Уведомление о необходимости зарегистрироваться в качестве иностранного агента мне выписано… Там написано — Александр Малькевич, руководитель агентства USA Really, журналист, мы считаем, что ваша деятельность направлена против США, поэтому вам нужно собрать чемодан документов и зарегистрироваться. При этом юристы, с которыми я разговаривал, крутят у виска пальцем и говорят — а как это можно сделать? Для этого надо быть американским юрлицом", — сказал Малькевич.

Он пояснил, что USA Really как СМИ зарегистрировано в России.

"Я бумагу принял, будем смотреть", — сказал Малькевич в ответ на вопрос, будет ли он регистрировать СМИ, которое возглавляет, в качестве иноагента.

Ранее посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдеп США в связи с информацией о задержании Малькевича.

"Задержали как журналиста"

Журналист уже покинул США и находится в Париже.

Здание посольства России в США. Архивное фото
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
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"У них был ордер, подписанный судьей штата Виргиния, который предусматривал мое задержание на предмет тщательного анализа всех моих электронных устройств. Они не как какого-то гражданина России меня задерживали, они знали, что я член Общественной палаты, я журналист… меня задержали как журналиста", — сказал Малькевич.

Он также сообщил, что "треть вопросов", которые ему задавали, "была посвящена российскому вмешательству в выборы в США".

"А дальше началась вообще фантасмагория — меня начали спрашивать: "А вот как вы думаете — а могло ли оно быть? А почему вас так интересует наша американская жизнь, а что, мало у вас в России происходит? То есть уровень дискуссии был такой", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что от Общественной палаты он участвовал "в нескольких мероприятиях научно политического профиля" на территории США, а "выборы освещал как журналист", причем стал свидетелем "массы нарушений". "Я специально спросил — они сказали нет, вы не арестованы, вы можете приезжать к нам снова, мы визу вашу не аннулируем", — добавил Малькевич.

Он поблагодарил посольство России в США, за то, что обратили внимание на инцидент, с который с ним произошел. "Я постоянно нахожусь в переписке с посольством России в США и благодарен им за профессионализм… Они сказали мне, что такого беспредела у них еще не было", — заявил Малькевич.

Поездка Малькевича в США

Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях. Архивное фото
© Фото : U.S. Justice Department
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Как сообщается на сайте Общественной палаты, Малькевич был наблюдателем на промежуточных выборах, которые прошли шестого ноября, в штате Мэриленд. В Национальном пресс-клубе Вашингтона, где в режиме реального времени подводили итоги голосования, журналист высказал свое мнение о процессе голосования.

В частности, он сравнил организацию избирательного процесса в США и России, отметив, что правила пребывания на американских участках строго регламентируются, даже фотографировать там нельзя. Кроме того, журналист упомянул о "моральном банкротстве" мейнстримовых американских СМИ, которым "в общем-то, уже никто и не верит".

По словам Малькевича, хотя в ходе выборов и были нарушения, такие как выход из строя машин для голосования, а избирательная система не справлялась с большим потоком людей, при этом "о руке Москвы разговоры не велись".

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